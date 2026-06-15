Bei den hiesigen Blue Chips sind derweil erneut insbesondere baunahe Werte gesucht. So notieren Sika, Amrize und Holcim mit Gewinnen von bis zu 3,0 Prozent erneut in der Spitzengruppe, nachdem sie bereits am Freitag Spitzenreiter waren. Investoren werten das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als positiv für sie. Denn gerade in den Wochen davor waren die Branchenwerte von dem Konflikt im Nahen Osten und den dadurch stark gestiegenen Energiepreisen zurückgehalten worden.