Der Schweizer Aktienmarkt und die Handelsplätze weltweit feiern nach der Waffenruhe im Iran eine grosse Erleichterungsrally. In der Nacht hatten sich die USA und der Iran in letzter Minute vor Ablauf des Ultimatums auf eine Feuerpause geeinigt. «Für Investoren fühlt es sich an, als würde eine enorme Last von den Schultern fallen. Der Markt feiert nun die ersten sichtbaren Wolken aus der Friedenspfeife», kommentiert ein Händler die Stimmung.