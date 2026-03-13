Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent hat in der Nacht auf Freitag wieder die Marke von 100 US-Dollar geknackt. Aktuell kostet ein Barrel rund 101 Dollar. Trump, der Anfang der Woche noch ein baldiges Ende des Kriegs angekündigt hatte, erklärte wiederum, er sei mehr darum besorgt, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern, als über höhere Ölpreise.