Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut deutliche Verluste erlitten. Im Vormittagshandel sackte der SMI unter die Marke von 11'000 Punkten. Die Eskalation im US-Zollstreit geht weiter und ein Ende oder ein Einlenken von Trump oder China scheint derzeit nicht in Sicht zu sein. Mittlerweile ist die zweite Stufe der Zölle in Kraft getreten, China droht erneut mit Gegenmassnahmen. Entsprechend würden die Märkte weiter durchgeschüttelt, die Unsicherheit steigt.