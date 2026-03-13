Die Schweizer Börse ist am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch erneut mit klar tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Richtungsweisend für die Anleger ist und bleibt die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier zeigte die Tendenz zuletzt wieder nach oben.