Marktbeobachter denken derweil, dass Trump im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX einer guten Börsenstimmung sicherlich nicht abgeneigt ist. Denn Elon Musk will mit dem Verkauf eines fünfprozentigen Anteils seines Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen, was eine sagenhaft hohe Bewertung von insgesamt fast 1,8 Billionen Dollar ergeben würde. Gleichzeitig könnte der Rekord-Börsengang viel Liquidität im Sektor abziehen.
Die Ölpreise gaben mit den neuerlichen Versprechen für ein Friedensabkommen kräftig nach. Die Nordseesorte Brent etwa fiel deutlich unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel und kostete zuletzt 88,40 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.
Alle SMI-Titel im Plus
Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 9.15 Uhr 1,13 Prozent auf 13'682,64 Punkte. Der SMIM der mittelgrossen Werte zieht um 1,23 Prozent auf 3038,54 und der breite SPI um 1,10 Prozent auf 19'288,02 Stellen an.
An einem an Nachrichten extrem armen Tag tendieren sämtliche Blue Chips fester. In die Pole-Position haben sich baunahe Werte gebracht; Marktbeobachter verweisen auf einen verteidigenden Kommentar der UBS und die Hoffnung auf ein Ende des Nahost-Konflikts. Aktuell verteuern sich Holcim um 2,8 Prozent, Amrize um 1,8 Prozent und Sika gar um 4,0 Prozent.
Auch Technologie- und KI-affine Werte wie ABB (+1,2 Prozent), Ams Osram (+2,0 Prozent) oder VAT (+1,0 Prozent) stehen mit dem nahenden Mega-Börsengang in den USA im Fokus der Investoren und laufen weiter nach oben.
Auch Schwergewichte fester
Defensive Werte wären in dieser Gemengelage zwar nicht «en vogue», schütteln ihre frühen Abgaben aber ab. Novartis (+0,9 Prozent), Roche (+0,9 Prozent) und Nestlé (+0,8 Prozent) tendieren nur knapp unter dem Markt. Einzig Swisscom ziehen lediglich um 0,1 Prozent an.
Auch Lindt&Sprüngli tendieren mit plus 0,3 Prozent deutlich unter dem Markt. Mit Goldman Sachs und Barclays haben gleich zwei grosse US-Häuser ihr Kursziel für den Schokoladehersteller gesenkt. Beide Banken zweifeln das Wachstumspotential der Kilchberger an und bleiben bei ihrer Verkaufsempfehlung.
ra/to
(AWP)