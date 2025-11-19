Am Abend dürfte zunächst das Fed-Sitzungsprotokoll aufmerksame Leser finden. Der Höhepunkt ist aber unbestritten das Quartalsergebnis von Nvidia. «Und wenn sich die Märkte nach den Zahlen nicht zurück in den 'Risk-On'-Modus wagen, könnte es Zeit für eine wirkliche Korrektur sein», kommentierte eine Börsianerin. Am morgigen Donnerstag stehen dann zum ersten Mal wieder Daten vom US-Arbeitsmarkt nach dem Ende des Shutdown auf der Agenda und liefern frische Hinweise auf den weiteren Zinspfad der US-Notenbank.