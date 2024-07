Dennoch wird das missglückte Attentat auf Trump in den USA auch mit einem Tag Abstand als stützend für Aktien gesehen, vor allem für die amerikanischen. Der so genannte «Trump Trade» setzt laut einem Kommentar von Swissquote auf steigende Aktienkurse. Mit den Kursgewinnen in New York, aber erhöhter Vorsicht in Europa und Asien begännen die Anleger eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump einzupreisen, meint ein Marktteilnehmer. Denn höhere Zölle könnten den Warenaustausch mit Europa und China beeinträchtigen.