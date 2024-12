Der Abwärtstrend an der Schweizer Aktienbörse hält am Freitag an. Auch andere europäische Handelsplätze stehen unter Druck. Händler verwiesen erneut auf die von der US-Notenbank Fed gedämpften Zinssenkungserwartungen. Die Marktteilnehmer seien noch daran, die Zinsprognose des Fed zu verdauen, heisst es. Das Fed hatte am Mittwochabend wegen der hartnäckig erhöhten Inflation für 2025 weniger Zinssenkungen signalisiert als bislang erwartet und so eine Verkaufswelle ausgelöst. Nun werde das Fed wohl zunächst eine Zinspause einlegen und erst Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung und eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes abwarten, bevor es zu weiteren Zinssenkungen komme, meinten Experten. Damit bleiben Konjunkturzahlen im Fokus.