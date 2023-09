Sowohl die US-Notenbank Fed, als auch die Schweizerische Nationalbank und die Bank of England haben eine Zinspause eingelegt. Doch wurden diese unterschiedlich interpretiert. Während die Zinspause der SNB als Wendepunkt in der Geldpolitik gewertet wurde, rechnen die Experten in den USA mit einer länger anhaltenden Phase hoher Leitzinsen. Am Markt wird gar befürchtet, dass die Zinsen länger «höher» bleiben könnten.