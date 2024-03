Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch tiefer in den Handelstag gestartet. Nach bereits vier Tagen mit sinkenden Kursen geht der Abwärtstrend damit zumindest vorläufig weiter. Im Vorfeld des für heute nach Börsenschluss in Europa angesagten Zinsentscheids der US-Notenbank herrsche eine gewisse Nervosität, heisst es in Marktkreisen.