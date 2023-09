Auch der anhaltende Budgetstreit im US-Kongress stellt einen Belastungsfaktor dar. Einigen sich die beiden politischen Lager nicht bald, könnte es bereits am 1. Oktober zu einem Regierungsstillstand kommen. Die jüngsten geopolitischen Spannungen zwischen China und der EU tragen ebenfalls zu dem insgesamt eher trüben Bild bei, heisst es in einem Kommentar. Erhöht werden dürfte die Nervosität nicht zuletzt durch die Tatsache, dass der bevorstehende Oktober zu den volatileren Monaten des Jahres gehört. Für das in dieser Woche zu Ende gehende dritte Quartal zeichnet sich aktuell auf jeden Fall eine negative Bilanz ab.