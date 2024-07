Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Geschäft unbeeindruckt von den Vorgaben aus den USA fester. Dabei markiert der Leitindex SMI gar ein neues Jahreshoch über 12'300 Punkten. Die Zinssenkungshoffnungen, die am Vortag dank unerwartet günstigen US-Inflationsdaten neuen Auftrieb erhalten hatten, stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt.