Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft nach. Negative Vorgaben aus den USA, wo es nach neuerlichen Höchstständen zu Gewinnmitnahmen kam, würden den Handel auch hierzulande belasten, heisst es am Markt. Die Nervosität am Markt hat spürbar zugenommen. Im späten US-Handel hätten Grossinvestoren die Reissleine gezogen und sowohl bei Aktien als auch im Anleihebereich grössere Positionen verkauft, sagte ein Marktanalyst.

21.12.2023 09:30