Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel klar fester. Nach vier schwächeren Sitzungen sei der Markt auf eine Gegenbewegung eingeschwenkt, heisst es im Handel. Grund dafür ist eine Beruhigung in der «Grönland-Frage». Donald Trump hatte am Vortag mit seinen Aussagen am WEF in Davos die Gemüter etwas beruhigt. Laut Trump soll es nun doch keine Strafzölle gegen acht europäische Länder zum 1. Februar geben, zudem hat er Gewalt in der Grönland-Frage ausgeschlossen. Damit hätten sich die Sorgen über einen erneuten Zollkrieg zwischen den USA und Europa etwas entspannt, heisst es am Markt.