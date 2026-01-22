Trump begründete dies mit einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Dabei sei der Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden. Detail dazu sind allerdings nicht bekannt. Derweil hat die EU für den heutigen Donnerstag einen Sondergipfel zum Grönland-Kurs einberufen. Insgesamt dürfte damit die politische Unsicherheit hoch und die Lage an den Märkten fragil, meinte ein Händler. «Es muss sich nun zeigen, wie lange diese Ruhe anhält.»
Der SMI steigt um 09.20 Uhr um 0,87 Prozent auf 13'271,72 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI rückt um 0,90 Prozent vor auf 2154,86 und der breite SPI um 0,86 Prozent auf 18'362,49 Zähler. Im SLI legen 29 Werte zu und einer (Galderma) gibt nach.
Gefragt Finanzwerte wie Partners Group (+2,1 Prozent) und Julius Bär (+1,9 Prozent) sowie die defensiven Nestle (+1,7 Prozent) und Swisscom (+1,3 Prozent).
Auch die zyklischen Holcim, Geberit, Amrize, Kühne+Nagel und Sika gewinnen zwischen 1,7 und 1,1 Prozent hinzu. Technologiewerte wie VAT (+1,8 Prozent) rücken deutlich vor.
Am unteren Ende befinden sich Galderma (-0,8 Prozent) sowie die Pharmariesen Novartis und Roche sowie Logitech und Helvetia Baloise mit einem kleinen Kursplus.
Den stärksten Aufschlag im breiten Markt gibt es bei Aryzta (+9,9 Prozent) nach Vorabzahlen. Der Backwarenkonzern hat seine im Oktober gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreicht oder gar übertroffen. Das Management erwartet nun fürs laufende Jahr weiteres organisches Wachstum.
Die Aktien von Galenica (+0,8 Prozent) werden nach Zahlen höher und Huber + Suhner (-4,3 Prozent) tiefer gehandelt.
pre/uh
(AWP)