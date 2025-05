Das Abkommen der USA mit Grossbritannien sei ein guter Anfang. «Ja es ist ein Deal, aber ist es ein grosser Deal?», fragt Swissquote in einem Kommentar. Nun seien alle Augen auf das erste persönliche Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der USA und Chinas gerichtet, das morgen in Genf stattfindet. Dabei gehe es vor allem darum, die Spannungen zwischen den beiden Ländern abzubauen. Doch diese Gespräche und die mit der Europäischen Union dürften deutlich komplexer werden, heisst es dazu am Markt. Derweil geht die Berichtsaison allmählich zu Ende. Heute legten nur zwei Unternehmen, Lona und Sonova, Berichte vor.