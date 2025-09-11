Dass die Zinsen gesenkt werden, gilt als so gut wie sicher. Nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise vom Vortag und den schwachen Daten vom Arbeitsmarkt seien aber die Spekulationen gestiegen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen kommende Woche möglicherweise noch etwas stärker senken könnte als erwartet. Vor allem wenn die Inflationsrate deutlich tiefer als erwartet ausfallen sollte, meint ein Händler. Dann könnte es gar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte geben. Dagegen dürfte die Europäische Zentralbank das Geschehen eher wenig beeinflussen. Diese dürfte um 14.15 Uhr mitteilen, dass der Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent bleibt.