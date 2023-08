Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft fester. Der Markt setze die Erholung vom Vortag fort, heisst es am Markt. Diese hatte am Vortag allerdings zum Schluss stark an Schwung verloren. Ein Grossteil des Kursanstiegs des SMI ist am Morgen zudem vor allem dem Kursplus des Schwergewichts Roche geschuldet.

23.08.2023 09:32