An der Schweizer Aktienbörse geht es zum Wochenstart weiter nach oben. Positive Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones Industrial und auch der marktbreite S&P 500 neue Bestmarken erreichten, stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Händler erwarteten aber kein sehr aktives Geschäft. Denn noch fehlten die Impulse. Diese würden im weiteren Wochenverlauf erwartet, wenn die Berichtssaison auch hierzulande an Fahrt gewinnt. Zudem wird heute in den USA der Feiertag Columbus Day begangen. Am Aktienmarkt wird zwar gehandelt, aber die Bondmärkte und viele Banken bleiben geschlossen.