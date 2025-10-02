Derweil scheint der Shutdown (noch) keine belastende Wirkung zu entfalten. Sollte aber am Freitag wegen des US-Regierungsstillstands der Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht werden, könnte dies die Unsicherheit an den Märkten allerdings verstärken. «Der vorhandene Nebel makro-ökonomischer Unsicherheit droht somit bildlich gesprochen, noch dichter zu werden», heisst es bei der Helaba.
Der Leitindex SMI gewinnt um 9.15 Uhr 0,80 Prozent hinzu auf 12'458,45 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, steigt um 0,77 Prozent auf 2015,79 und der breite SPI um 0,78 Prozent auf 17'142,03 Zähler. Im SLI ziehen 26 Titel an und vier geben leicht nach.
Angeführt werden die Gewinner im SLI von VAT (+7,5 Prozent), die einen Teil ihrer jüngsten Einbussen aufholen. Grund dafür sind die anhaltende KI-Hoffnung und Berichte über einen Grossauftrag in der Branche. So rücken im Fahrwasser von VAT auch AMS, Comet, Inficon und Logitech um bis zu 7,7 Prozent vor.
Gefragt sind zudem die Anteile der bisher schlecht gelaufenen Medtechtitel Straumann (+2,4 Prozent) und Sonova (+1,0 Prozent). Auch Richemont, ABB, Partners Group und Swatch gewinnen bis zu 1,7 Prozent.
Die Papiere des Pharmariesen Roche (+0,9 Prozent) setzen ihren Aufwärtstrend fort. Der «Roche-Bon» hatte am Vortag mit einem Kursplus von 8,6 Prozent einen der stärksten Kursanstiege in seiner Geschichte verbucht. Auch die Aktien von Novartis (+0,9 Prozent), Lonza (+0,7 Prozent) und Galderma (+1,4 Prozent) rücken weiter vor.
Seit Dienstagabend beflügelt eine Vereinbarung von Trump mit dem Branchenriesen Pfizer die Pharmapapiere. Demnach wird der US-Konzern Medikamente im Rahmen des Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgeben. Der Deal könnte laut Analysten ein Wegweiser für die Branche sein. Dies hatte die Investoren beruhigt, da die Auswirkungen auf die Arzneimittelhersteller dadurch als überschaubarer erscheinen.
Zu den wenigen Verlierern zählen die Aktien von Holcim (-0,5 Prozent), UBS (-0,2 Prozent), Swiss Re und Swiss Life (je -0,03 Prozent) .
pre/ra
(AWP)