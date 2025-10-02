Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den Aufwärtstrend vom Vortag an und legt weiter zu. Gefragt sind vor allem Technologie- und Gesundheitswerte. Schon am Vortag hatten vor allem Pharmatitel den Markt angetrieben. Grund dafür war US-Präsident Donald Trump, der laut Regierungskreisen die Einführung der Pharmazölle verschoben hat. Stattdessen solle nun erst damit begonnen werden, Zölle gegen Pharmakonzerne vorzubereiten, die ihre Produktion nicht in die USA verlagern oder ihre Preise senken wollen.