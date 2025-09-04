Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag im frühen Geschäft an den Aufwärtstrend vom Vortag an und legt weiter zu. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien zwar uneinheitlich gewesen, aber die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA sorge für eine gute Stimmung, heisst es am Markt. Diese werde durch eine leichte Entspannung am US-Arbeitsmarkt und bei den US-Anleiherenditen unterstützt.