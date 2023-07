Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag zum vierten Mal in Folge nach und verpatzt damit den Start ins zweite Semester. Vom Jahresplus des SMI per Ende Juni von 5 Prozent ist mittlerweile mehr als 1 Prozent wieder verloren gegangen. Die eingetrübte Börsenstimmung wird in Marktkreisen vor allem mit den Aussichten auf weitere Zinserhöhungen gepaart mit einer holprigen konjunkturellen Entwicklung erklärt. Die Publikation des Protokolls der letzten Zinssitzung der US-Notenbank zeigte am Vorabend, dass die Mehrheit der FOMC-Mitglieder mindestens einen oder gar zwei weitere Zinsschritte befürwortet.

06.07.2023 09:30