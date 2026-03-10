Zwar könne die Volatilität schnell wieder anziehen, sagte ein Händler. Aber zunächst sei «etwas Druck aus dem Kessel» genommen worden. Das zeigt sich am VSMI, der rund 12 Prozent verliert. Auch am Energiemarkt kam es nach den Äusserungen von Trump zu einer Entspannung. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent, der in der Nacht auf Montag noch bis auf fast 120 Dollar gestiegen war, lag am frühen Morgen bei 94 Dollar. Hier halfen auch Überlegungen der G7, notfalls die strategischen Reserven freizugeben.