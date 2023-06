Am Schweizer Aktienmarkt geben die Notierungen zum Start in die letzte Börsenwoche des ersten Semesters 2023 mehrheitlich nach. Händler sind sich einig, dass es an den Märkten zu einem deutlichen Stimmungsumschwung in Bezug auf die Weltwirtschaft gekommen ist. Dieser sei nicht zuletzt auch den wieder aufgeflammten Zinsängsten geschuldet. Mit den anhaltend hohen Zinsen verlieren Aktien an Attraktivität im Vergleich zum Beispiel zu Anleihen. Zudem verteuern hohe Kapitalmarktzinsen die Refinanzierung von Unternehmen und belasten so tendenziell deren Gewinne.

26.06.2023 09:30