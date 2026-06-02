Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erweisen sich weiterhin als zäh. «Das Pokern um einen Frieden im Nahen Osten geht weiter», kommentiert ein Marktteilnehmer die Lage. Der Ölpreis als wichtiger Stimmungsindikator gab zuletzt leicht nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 94,16 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Für Entwarnung sei es jedoch noch zu früh, warnt eine Expertin des Online-Brokers Swissquote. Angesichts der rasch sinkenden globalen Ölreserven könnte die nächste Aufwärtsbewegung den Ölpreis wieder deutlich nach oben treiben.