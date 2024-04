Besonders die grossen Techfirmen stehen dort im Fokus und lenken das Interesse der Anleger weg von Zinssorgen und dem Nahost-Konflikt. Nach Tesla am Vorabend rückt am Mittwoch nachbörslich Meta besonders in den Blick. Im Wochenverlauf folgen mit Microsoft und der Google-Mutter Alphabet noch weitere Bewährungsproben aus dem Kreise der «Magnificent 7». An der Konjunkturfront ist es derweil recht ruhig.