Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch zu einem Erholungsversuch angesetzt. Nach den weltweiten Verwerfungen an den Finanzmärkten sei wieder etwas Ruhe eingekehrt, meinen Börsianer. Die Stimmung bleibe aber nervös und die Lage fragil. Zwar hätten Anleger sowohl in den USA als auch am Morgen in Japan wieder bei Aktien zugegriffen und die japanische Notenbank habe zusätzlich die Gemüter beruhigt.