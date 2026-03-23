Nachdem die Marktteilnehmer anfänglich mit einer eher kurzen Dauer gerechnet hätten. Das ist nun aber nicht mehr so. Das Szenario eines vorübergehenden Energie-Schocks trete zunehmend in den Hintergrund zugunsten eines Umfelds mit «länger anhaltendend» hohen Preisen, was erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum, die Unternehmensmargen und die Geldpolitik habe, sagte der Händler. Oder mit anderen Worten: «Die Anleger beginnen zu begreifen, dass sich dieser Schock nicht auf Öl beschränkt, sondern sich über die Transport-, Produktions- und Verbrauchskosten auf die gesamte Wirtschaft ausbreitet.»