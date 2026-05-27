Laut Händlern sind die Ölpreise in diesen Tagen so etwas wie der Seismograph für die Nervosität der Finanzmärkte und zeigten mit Notierungen weiter nahe 100 Dollar je Barrel für die Sorte Brent, wie fragil die Lage im Nahen Osten sei. Zudem gebe es nach den jüngsten Kursanstiegen erste Ermüdungserscheinungen, sowohl hierzulande als auch in Übersee. «Das drohende Sommerloch wird langsam in den Köpfen der Anleger präsenter und so manch einer fragt sich, wie weit die KI-Euphorie noch trägt», so ein Börsianer. Passend dazu ist der Kalender stark ausgedünnt.