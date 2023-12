Am Vortag hatten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnungen am Markt unterstützt, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Leitzinsen rasch senken dürfte. Daraufhin legte die Wall Street zu. Denn die Zahlen zeichneten das Bild einer sanften Landung der US-Konjunktur, heisst es am Markt. Sollte nun der am Nachmittag folgende PCE-Deflator, das vom Fed stark beachtete Inflationsmass, ebenfalls «sanfter» ausfallen, dürfte sich die Marktstimmung aufhellen.