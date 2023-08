Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft fester. Erneut nimmt der SMI damit einen Anlauf zu einer Gegenbewegung. Am Vortag hatte der Leitindex nach zwischenzeitlich klaren Gewinnen lediglich ein knappes Plus über die Ziellinie gerettet. Mangels richtungsgebender Impulse rechnen Marktteilnehmer allerdings erneut mit einem eher zurückhaltenden Geschäft. Neuen Schwung erhofft man sich in Börsenkreisen allenfalls vom Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA am Mittwoch, insbesondere aber vom Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und von der dort geplanten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell.

22.08.2023 09:30