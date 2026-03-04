Die Anspannung an den Finanzmärkten bleibt aber gross, wie auch die weiteren Verluste von knapp 4 Prozent des Nikkei in Tokio zeigen. Und die Frage, ob der gewaltsame Konflikt im Nahen Osten wie erhofft kurz gehalten werden kann, bleibt angesichts der anhaltenden Kampfhandlungen aller Seiten offen. Letztendlich sei die entscheidende Frage nicht das Risiko einer militärischen Eskalation, sondern ob die Unterbrechung der Ölversorgung dauerhaft werde, heisst es etwa in einer ersten Zwischenbilanz des Asset Management des Vermögensverwalters Amundi. Solange die Lieferungen weiterliefen, würden die Märkte eher mit anhaltender Volatilität als mit einem strukturellen Bärenmarkt konfrontiert sein.