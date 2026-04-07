Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Dienstag nach Ostern im Spannungsfeld des Iran-Kriegs und kommt kaum vom Fleck. Über das Wochenende bekräftigte US-Präsident Donald Trump seine Warnung vor einer «völligen Zerstörung» aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Strasse von Hormus öffnet. Im Gegenzug verspottete ein Sprecher der iranischen Militärführung dies als «haltlose Drohungen» eines «wahnhaften» Präsidenten.