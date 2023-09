Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,2 Prozent hinzu auf 10'997,94 Punkte. Der Leitindex war am Montag mit einem Plus von 0,22 Prozent in die Woche gestartet. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,16 Prozent auf 1733,67 und der breite SPI um 0,12 Prozent auf 14'478,02 Zähler.