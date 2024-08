Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag im Frühhandel etwas fester. Die am Vortag begonnene Erholung setze sich dank positiver Vorgaben aus den USA noch etwas fort, heisst es am Markt. Sollten Anschlusskäufe einsetzen, könnte es hierzulande nach einer turbulenten Woche doch noch zu einem versöhnlichen Wochenausklang kommen. Die Impulse sind aber dünn gesät. Die Halbjahresberichterstattung macht Pause. Auch im Ausland stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an.