Die Meinungen in Bezug auf die US-Zinsen seien nach den am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten gemacht, heisst es weiter. Eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September gilt als so gut wie sicher. Dennoch dürften die am Nachmittag aus den USA erwarteten Produzentenpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung diesbezüglich Beachtung finden, heisst es am Markt.
Der Leitindex SMI notiert um 9.15 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 12'008,28 Punkten. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, steigt um 0,30 Prozent auf 1998,44 und der breite SPI um 0,28 Prozent auf 16'723,97 Zähler. Von den SLI-Titeln notieren 25 im Plus und fünf im Minus. VAT sind unverändert.
Im Fokus stehen die Aktien von Swiss Re (+1,3 Prozent), bei denen sich trotz besser als erwartet ausgefallenen Halbjahresergebnissen erst nach einem unentschlossenen Verlauf eine festere Tendenz durchsetzt. Der Rückversicherer sieht sich nach einer deutlichen Gewinnsteigerung im ersten Semester auf Kurs, sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen. Mit einem Plus von 24 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar übertraf der Konzern die Analystenerwartungen.
Weit oben auf der Kurstafel stehen mit Zurich (+1,1 Prozent) und Swiss Life (+1,0 Prozent) weitere Versicherer.
Die Aktien von Amrize (+0,5 Prozent) legen nach dem Kurssprung vom Vortag erneut leicht zu. Am Vortag hatte die Meldung über Management-Zukäufe für steigende Kurse gesorgt. Demnach haben Kaderleute innerhalb einer Woche Aktien im Gesamtwert von über 42 Millionen Franken Aktien gekauft.
Straumann (+0,3 Prozent) setzen nach dem Kurssturz vom Vortag nach Zahlenvorlage zu einer Erholung an. Auf der anderen Seite geben Partners Group (-0,6 Prozent) nach.
Auf den hinteren Rängen legen die Aktien des Flughafen Zürich (+1,1 Prozent) zu. Sie profitieren von starken Zahlen. Der Flughafen hat im Juli gleich zwei neue Bestmarken geknackt: Der Tages- und Monatsrekord sind gefallen. Auch auf Jahressicht steuert er auf den höchsten Stand aller Zeiten zu.
Bei Polypeptide (+6,1 Prozent) sorgt eine Kaufempfehlung der UBS dafür, dass auch zwei Tage nach Bilanzvorlage die Anschlusskäufe nicht abreissen.
Die Aktien von Swissquote geben nach Zahlen um 1,4 Prozent nach. Die Onlinebank hat nach einem starken ersten Halbjahr die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Daher ist von «Sell on good News» die Rede.
pre/ra
(AWP)