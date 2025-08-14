Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag nach einer verhaltenen Eröffnung im Verlauf etwas fester. Wie lange dieser Trend anhalte, müsse sich weisen, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA seien zwar freundlich, aber die Anleger könnten sich vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska zurückhalten und mögliche Ergebnisse abwarten. «Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben», sagt ein Händler.