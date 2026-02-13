Im Fokus stehen die Aktien von Kühne + Nagel (+1,73 Prozent), deren Kurs zunächst kräftig gestiegen war, dann aber rasch wieder zurückfiel und sich wieder etwas aufraffen kann. Der Titel war am Vortag wegen der KI-Sorgen um 13 Prozent eingebrochen. Auslöser war eine Meldung des kleinen KI-Logistikunternehmens Algorhythm Holdings, das zuvor unter dem Namen Singing Machine Co. firmierte. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine SemiCab-Plattform, die bereits bei Kunden im Einsatz ist, diesen dabei hilft, ihr Frachtvolumen um 300 bis 400 Prozent zu steigern, ohne dass dafür zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Am Markt wurde die Kursreaktion allerdings als klar übertrieben beurteilt.