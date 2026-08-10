Der Schweizer Aktienmarkt legt am Montag im frühen Handel leicht zu. Da der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag klar schwächer ausgefallen ist als erwartet, haben sich die Befürchtungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch das Fed im September abgeschwächt, was wiederum das Börsensentiment grundsätzlich stützt. So ist etwa der Nikkei in Japan mit einem Plus von beinahe 2 Prozent in die Woche gestartet. Trotz der schwachen Zahlen sei die Korrektur der Zinserwartungen aber noch recht moderat ausgefallen, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. So werde per Saldo weiterhin mit einer Zinserhöhung bis Ende des Jahres gerechnet.