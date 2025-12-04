Am Nachmittag gibt es mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung weitere Angaben zum US-Arbeitsmarkt und morgen Freitag stehen mit den PCE-Daten weitere wichtige Daten auf der Agenda, bevor dann die Augen der Marktteilnehmer voll auf die Zinsentscheidung des Fed am kommenden Mittwoch gerichtet werden. Die PCE-Daten könnten dabei den Weg für weitere Zinssenkungen über den Dezember hinaus ebnen. «Angesichts des derzeitigen Tempos der wirtschaftlichen Verschlechterung dürfte das Fed kaum eine andere Wahl haben, als weitere Zinssenkungen vorzunehmen», kommentiert die Onlinebank Swissquote.