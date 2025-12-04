Am Nachmittag gibt es mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung weitere Angaben zum US-Arbeitsmarkt und morgen Freitag stehen mit den PCE-Daten weitere wichtige Daten auf der Agenda, bevor dann die Augen der Marktteilnehmer voll auf die Zinsentscheidung des Fed am kommenden Mittwoch gerichtet werden. Die PCE-Daten könnten dabei den Weg für weitere Zinssenkungen über den Dezember hinaus ebnen. «Angesichts des derzeitigen Tempos der wirtschaftlichen Verschlechterung dürfte das Fed kaum eine andere Wahl haben, als weitere Zinssenkungen vorzunehmen», kommentiert die Onlinebank Swissquote.
Der Leitindex SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 12'881,96 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI rückt um 0,29 Prozent vor auf 2084,84 und der breite SPI um 0,12 Prozent auf 17'697,41 Zähler. 22 Titel im SLI ziehen an und acht geben nach.
Gefragt sind zyklische Werte wie ABB (+1,9 Prozent), Amrize (+0,8 Prozent), Holcim (+1,0 Prozent), Kühne + Nagel (+1,1 Prozent) und Sika (+1,4 Prozent) sowie Technologietitel wie VAT (+0,8 Prozent). Sie profitieren vor allem von den Zinssenkungserwartungen, haben tiefere Zinsen doch auch niedrigere Kapital -und Kreditkosten zur Folge. Auch Finanztitel sind bei den Gewinnern: Julius Bär (+0,9 Prozent), UBS (+0,8 Prozent) und Partners Group (+1,1 Prozent) ziehen klar an.
Dagegen werden defensivere Werte eher vernachlässigt. Die Anteile der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche sowie des Lebensmittelriesen Nestlé (je -0,3 Prozent) geben alle leicht nach. Mit Alcon (-0,2 Prozent) und Straumann (-0,1 Prozent) stehen weitere defensive Werte im Angebot
Auf den hinteren Reihen stechen Leonteq (-14,6 Prozent) negativ hervor. Die Derivate-Boutique erwartet für das laufende Jahr laut dem heute veröffentlichten Business-Update einen bereinigten Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich.
Weiter nach oben geht es mit den Aktien von Cosmo (+4,6 Prozent). Der Titel war am Mittwoch um fast ein Fünftel gestiegen. Grund dafür waren «bahnbrechende Ergebnisse» aus zwei zulassungsrelevanten Studien für das Mittel Clascoteron zur Behandlung von männlichem Haarausfall.
Die Aktien von Forbo (+1,0 Prozent) setzen den Höhenflug fort, der mit dem kürzlich erfolgten Einstieg des Family Office SEO von Thomas Schmidheiny eingesetzt hatte.
pre/uh
(AWP)