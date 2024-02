Die Schweizer Aktienbörse tendiert im frühen Geschäft am Freitag etwas höher. Die Vorgaben aus dem Ausland seien positiv, heisst es am Markt. Nach wie vor sorge der Hype um KI und das besser als erwartete Ergebnis des Halbleiterkonzerns Nvidia für steigende Kurse. Während die US-Börsenindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq neue Bestmarken gesetzt haben, befindet sich die Schweiz diesbezüglich im Hintertreffen. Hier liegt der Anfang 2022 erreichte Höchststand des SMI von knapp 13'000 Punkten noch in weiter Ferne. Denn die defensiven Schwergewichte halten nicht mit.

23.02.2024 09:30