Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Die Vorgaben aus den USA, wo nach den jüngsten Preisdaten die Zinserhöhungserwartungen weiter gesunken sind, seien positiv, heisst es am Markt. Aber vor dem Beginn der Bilanzsaison verhielten sich die Marktteilnehmer trotzdem vorsichtig. Im Tagesverlauf werden die US-Grossbanken JPMorgan, Citigroup sowie Wells Fargo ihre Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen und damit geht in den USA der Ergebnisreigen los. dies sorge für eine gewisse Verunsicherung.

14.07.2023 09:30