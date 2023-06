Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus dem Ausland seien leicht negativ. Firmenergebnisse seien erst in wenigen Wochen mit Beginn der Bilanzsaison für das erste Halbjahr zu erwarten. Zudem trübten die Notenbanken die Stimmung ein. ein. Denn diese stellten auf der Tagung im portugiesischen Sintra weitere Zinserhöhungen in Aussicht, obwohl von der Konjunktur zunehmend Schwächezeichen ausgingen. Damit sei Zurückhaltung angesagt, meint ein Händler.

29.06.2023 09:31