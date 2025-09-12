Der heutige Kalender ist derweil eher dünn gefüllt. Lediglich das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan könnte am Nachmittag noch für etwas Bewegung sorgen. Am Gesamtbild dürfte sich allerdings wenig ändern. «Bei dieser Gemengelage und kurz vor dem Wochenende werden es wohl viele Marktteilnehmer langsam ausklingen lassen», kommentierte ein Händler die Stimmung.
Der Leitindex SMI notiert um 9.15 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 12'265,32 Punkten. Der SLI, in dem derzeit noch 31 Titel enthalten sind, steht mit 0,01 Prozent auf 2021,56 hauchdünn im Plus und der breite SPI gibt leicht um 0,13 Prozent auf 17'026,78 Zähler nach. Im SLI legen 21 Aktien zu und 10 geben nach.
Schlusslicht sind die Titel des Schwergewichts Novartis (-1,9 Prozent) nach einem negativen Analystenkommentar - sie ziehen auch den SMI ins Minus. Goldman Sachs hat die Titel auf «Sell» abgestuft. Die Bewertung erscheine angesichts bevorstehender Patentabläufe überzogen, heisst es zur Begründung.
Auch Konkurrent Roche (GS -0,4 Prozent) liegen knapp im Angebot, Nestlé (-0,1 Prozent) als drittes Schwergewicht zeigen sich nur knapp im Minus. Zu den Verlierern im frühen Handel zählen auch Richemont (-0,9 Prozent) und Swatch (-0,4 Prozent).
Derweil ziehen SIG (+2,6 Prozent) kräftig an. Hintergrund ist eine positive Ersteinschätzung von Oddo. VAT (+2,1 Prozent auf 300,20 Fr.) ringen nach positiven Adobe-Zahlen mit der Marke von 300 Franken.
dm/ra
(AWP)