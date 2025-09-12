Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag zum Handelsstart von schwachen Novartis gebremst. Am Vorabend hatten die US-Börsen nach erneut schwachen Daten vom Arbeitsmarkt und einer Inflation im Rahmen der Erwartungen auf Rekordhochs geschlossen. Denn nun gilt eine Zinssenkung durch die Notenbank Fed am kommenden Mittwoch als nahezu sicher. Viel Bewegung nach Börsenschluss in Europa gab es an der Wall Street allerdings nicht mehr.