Anleger würden sich vor der wichtigen Fed-Zinssitzung kommende Woche zurückhalten. Und am heutigen Handelstag dürfte es auch keine frischen Hinweise zum weiteren Zinspfad geben, denn es stehen keine US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Allerdings hat sich US-Präsident Trump nach eigener Aussage für einen Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell entschieden. Als wahrscheinlichster Kandidat wird schon länger Kevin Hassett gehandelt, was nach Einschätzung von Experten die Chance für weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr erhöht.