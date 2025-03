Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Donnerstag etwas schwächer. Die Stimmung sei zwar dank der Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada weiterhin gut, heisst es am Markt. Aber Gewinnmitnahmen in den schwergewichteten defensiven Werten, die zuletzt sehr gut gelaufen waren, bremsen den Markt.