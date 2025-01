Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im frühen Geschäft am Freitag etwas schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung vor dem Wochenende. Nachdem der Markt nun acht Sitzungen mit Aufschlägen beendet habe, seien Gewinnmitnahmen nichts Überraschendes. Zudem sei zu erwarten gewesen, dass die Anleger vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten einen Gang nach unten schalten, heisst es am Markt. Die US-Jobdaten dürften den Marktteilnehmern Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Zuletzt hatte das Fed die Zinssenkungserwartungen unter anderem wegen des soliden Arbeitsmarktes zuletzt mehrfach gedämpft.