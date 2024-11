Der Schweizermarkt ist am Donnerstag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia sind es hierzulande aber vor allem Einzelaktien ausserhalb des Technologiesektors, die im Fokus stehen. So warteten die Schwergewichte Novartis und Zurich mit neuen und höheren Zielen auf, was im eingetrübten Umfeld positiv aufgenommen wird. Doch noch müssen die Anleger die geopolitischen Unsicherheiten verdauen, zuletzt vor allem die erneute Eskalation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.