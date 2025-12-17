Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leicht tieferen Kursen in den Handel gestartet. Mässige Vorgaben, ein fast leerer Kalender und das nahende Jahresende tragen zu einem ruhigen Geschäft bei. Bereits am Vortag blieb eine grosse Reaktion auf die eigentlich mit viel Spannung erwarteten Neuigkeiten vom US-Arbeitsmarkt aus. «Die Daten waren zwar schwach, aber wohl nicht schwach genug, um die Fed-Zinswetten für nächstes Jahr zu ändern», kommentierte eine Händlerin.