Im Tagesverlauf könnte noch der deutsche Ifo-Index auf Interesse stossen, bevor sich der Blick der Anleger dann endgültig auf die morgige EZB-Zinssitzung und die US-Inflationsdaten richtet. Und am Freitag könnte der grosse Verfall die Portfolios nochmal etwas durchschütteln. Im Hintergrund baut sich derweil durch die US-Militärpräsenz vor Venezuela und die Blockade von Öltankern ein neuer Konfliktherd auf.
Der SMI fällt gegen 09.15 Uhr mit 0,26 Prozent auf 13'022,29 Punkte ins Minus, hält sich aber über der psychologisch wichtigen Marke von 13'000 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt um 0,22 Prozent auf 2107,67 Punkte nach und der breite SPI um 0,17 Prozent auf 17'889,17 Punkte. Innerhalb des SLI stehen nur 7 Gewinner 21 Verlierern gegenüber, SGS und Kühne+Nagel sind unverändert.
Die Aktien der Swiss Re (-0,7 Prozent) geben nach einer Abstufung durch die UBS nach. Und auch die Schwergewichte Roche (GS -1,2 Prozent), Novartis (-0,5 Prozent) und Nestlé (-0,3 Prozent) bremsen.
Einer der schwächsten Werte sind allerdings Galderma (-1,4 Prozent). Hier kommt es trotz weiterer Daten zum Hoffnungsträger Nemluvio zu Gewinnmitnahmen nach dem starkten Kursanstieg im laufenden Jahr.
Derweil setzten die Titel der Grossbank UBS (+1,6 Prozent) ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ohne neue Nachrichten fort.
dm/to
(AWP)