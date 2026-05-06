Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit klar höheren Kursen in die Sitzung gestartet. Gestützt wird das Sentiment derzeit von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Dies hat einerseits die US-Aktien am Vorabend erneut auf neue Höchststände geführt, andererseits auch in Asien für positive Vorzeichen gesorgt. Nach Börsenschluss in den USA hat zudem der Chipkonzern AMD sehr starke Zahlen vorgelegt. Die Stimmung der Investoren springe derzeit «Flip Flop» zwischen AI-Optimismus und den Schlagzeilen aus dem Nahen Osten, heisst es dazu etwa in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote.