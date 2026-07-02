Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit festeren Kursen eröffnet, gestützt insbesondere von den starken Schwergewichten Nestlé und Roche. Nach zwei Tagen mit sinkenden Kursen nimmt damit der SMI wieder einen Anlauf auf die Marke von 14'200. Getragen wird die Stimmung von Berichten über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran sowie von Hoffnungen auf eine nicht allzu restriktive Geldpolitik der Notenbanken. Im Fokus steht am Berichtstag vor allem der wegen des US-Nationalfeiertags vom Samstag auf heute vorgezogene Arbeitsmarktbericht in den USA.